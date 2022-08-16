Французская армия ушла из Мали после 9 лет пребывания в стране
Последние французские солдаты из миссии Бархан покинули Мали в понедельник, 15 августа после девяти лет пребывания в стране. Эксперты международных организаций предупреждают об экспансии джихадистов и возможных нарушениях прав человека.
По оценке ООН, в стране сложилась опасная ситуация, который угрожает быстро ухудшить ситуацию с правами человека в этом отношении со стороны экстремистских групп и малийских сил безопасности.
"После свержения (лидера Мали) Ибрагима Бубакара Кейты 18 августа 2020 года пятью молодыми полковниками режим еще больше милитаризируется. Военные назначали офицеров на должности в органах власти и администрации страны. Многие местные политики были арестованы в рамках антикоррупционного расследования, а в отношении тех, кто покинул Мали, выданы ордера на арест", — пишет Le Figaro.
В начале августа неправительственная организация Human Rights Watch предупредила, что "демократическое пространство было резко ограничено", а те, кто критикует правительство, преследуются и сажаются в тюрьму.
По данным УВКБ ООН, гуманитарное положение гражданских лиц ухудшается и уже привело к гибели около 370 000 человек. Малийцы покидают свои дома.
Опубликовано: Николай Скира
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