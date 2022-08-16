Виктория Бекхэм восхищается своим "горячим" мужем Дэвидом
48-летняя певица опубликовала в социальных сетях снимок своего мужа, когда он готовился сделать ей массаж во время визита в Майами.
Вместе с огненным смайликом Виктория добавила: "Мой массажист только что прибыл, и он ГОРЯЧИЙ @davidbeckham".
Поклонники собрались, чтобы прокомментировать снимок, один из которых написал: "Счастливая леди".
Другой написал: "У меня немного болит после утреннего сеанса. Я иду ... "
В то время как третий написал: "Могу я забронировать следующие 45 минут?"
Опубликовано: Ангелина Крент
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