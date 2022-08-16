Виктория Бекхэм восхищается своим "горячим" мужем Дэвидом

48-летняя певица опубликовала в социальных сетях снимок своего мужа, когда он готовился сделать ей массаж во время визита в Майами.

Вместе с огненным смайликом Виктория добавила: "Мой массажист только что прибыл, и он ГОРЯЧИЙ @davidbeckham". 

Поклонники собрались, чтобы прокомментировать снимок, один из которых написал: "Счастливая леди".

Другой написал: "У меня немного болит после утреннего сеанса. Я иду ... "

В то время как третий написал: "Могу я забронировать следующие 45 минут?"

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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