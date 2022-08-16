Карди Би опубликовала неудачное селфи, демонстрируя свою женскую бороду

Будь то на сцене или на красной ковровой дорожке: мы знаем, что Карди Б в основном стилизована. Но теперь она сделала ставку на "топлесс", разместив селфи без макияжа.

Поклонники мамы двоих ценят это. "Ты такая настоящая и красивая, детка", - прокомментировала одна из пользователей. 

Другой написал:" Вы призываете нас, женщин, которые чувствуют себя неуверенно из-за своей внешности, относиться к этому проще" . 

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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