Reuters: сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в сирийский порт Тартус

Первое сухогрузное судно вышедшее из порта Одессы пришвартовалось в сирийском порту Тартус.

Во вторник, 16 августа 2022 года, международное новостное агентство «Рейтер» сообщило о прибытии сухогруза Razoni с украинским зерном на борту в порт Тартус в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что в Сирии будет выгружена лишь часть зерна, после чего сухогрузное судно, перевозящее экспортируемое из Украины зерно в рамках стамбульской продуктовой сделки, продолжит свой путь в поисках потенциальных покупателей из-за отказа Ливана приобретать украинскую кукурузу.