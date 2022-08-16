Reuters: сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в сирийский порт Тартус
Первое сухогрузное судно вышедшее из порта Одессы пришвартовалось в сирийском порту Тартус.
Во вторник, 16 августа 2022 года, международное новостное агентство «Рейтер» сообщило о прибытии сухогруза Razoni с украинским зерном на борту в порт Тартус в Сирийской Арабской Республике.
Отмечается, что в Сирии будет выгружена лишь часть зерна, после чего сухогрузное судно, перевозящее экспортируемое из Украины зерно в рамках стамбульской продуктовой сделки, продолжит свой путь в поисках потенциальных покупателей из-за отказа Ливана приобретать украинскую кукурузу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
Владимир Путин: Украинцы — пушечное мясо для Запада
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
Сергей Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия добьется своих целей в Украине
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах