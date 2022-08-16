Том Холланд рассказал о своем перерыве в социальных сетях
"Я увлекаюсь и нервничаю, когда читаю что-то о себе в Интернете", - говорит он.
"Я увлекаюсь и нервничаю, когда читаю что-то о себе в Интернете", - сказал Том в почти трехминутном видео. "В конечном счете, это очень вредно для моего психического состояния".
"Просить о помощи и обращаться за помощью - это не то, чего мы должны стыдиться, но это гораздо легче сказать, чем сделать", - сказал он в ролике, прежде чем поделиться тем, какие приложения для психического здоровья он лично использует во время перерыва в социальных сетях вместо того, чтобы прокручивать несколько каналов.
"Пожалуйста, найдите время, чтобы посмотреть мое видео, и если вы захотите поделиться им со всеми, кому оно может найти отклик - это было бы очень ценно", - написал Том в подписи к своему сообщению. "Люблю вас всех, и давайте поговорим о психическом здоровье".
Опубликовано: Ангелина Крент
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