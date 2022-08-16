Сергей Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия добьется своих целей в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в НАТО не сомневаются, что Россия добьется своих целей в спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.
Заявление Сергея Шойгу было сделано на Московской конференции по международной безопасности. В ходе мероприятия также выступил российский лидер Владимир Путин.
Шойгу заявил, что "усилия НАТО направлены на то, чтобы продлить агонию киевского режима".
"При этом мы точно знаем, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что цели специальной военной операции, поставленные руководством России, будут достигнуты", - добавил он.
По его словам, попытки Запада ослабить российскую экономику санкциями не увенчались успехом.
"Российская экономика выжила", — добавил Шойгу.
Напомним, на прошлой неделе в Крыму произошла серия взрывов. Хранившаяся там военная техника и боеприпасы были уничтожены. Российская сторона заявляет, что это произошло из-за несоблюдения техники пожарной безопасности.
Опубликовано: Николай Скира
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