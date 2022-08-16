Владимир Путин: Украинцы — пушечное мясо для Запада

Президент России Владимир Путин на 10-й Московской международной конференции по безопасности заявил, что Западу нужен конфликт, чтобы сохранить свою гегемонию. Он также добавил, что "Запад использует украинцев как пушечное мясо".

Президент России Владимир Путин выступил на 10-й Московской международной конференции по безопасности. Видео выступления Путина опубликовало российское информационное агентство ТАСС.

"Западу нужен конфликт, чтобы сохранить свою гегемонию. Украинцы для них всего лишь пушечное мясо в антироссийской войне. Они закрыли глаза на неонацизм и массовые убийства мирных жителей на Донбассе, а теперь поставляют оружие, в том числе тяжелое, киевскому режиму", — сказал российский лидер.

По его словам, именно в таких обстоятельствах» было принято решение о начале специальной военной операции в Украине.

"У этой операции есть четкие цели: обеспечить безопасность России и российского народа, спасти народ Донбасса от геноцида", — сказал Путин.

Он также отметил, что "события на Украине показывают, что США пытаются затянуть конфликт" и добавил, что аналогичная практика будет использоваться США для разжигания конфликтов в Азии, Африке и Южной Америке.