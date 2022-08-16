Директору христианского лагеря велено осудить своего сына-трансгендера

Любящие родители Джея Кинмана предпочли переехать в Новую Зеландию вместо того, чтобы работать на ненавистных христиан.

Христианскому пастору сказали, что он и его жена должны осудить своего сына-трансгендера, чтобы он сохранил свою работу в качестве директора христианского лагеря. Вместо этого он и его семья собрали вещи и переехали в Новую Зеландию.

Линдси вспоминает, как в возрасте 10 лет Джей был в шоке, когда его заставили надеть платье для общения матери и дочери.

“Это было очень нехарактерно для нее. Я попросила его надеть платье, и это заставило его расстегнуться так, как я никогда не видела. В машине я остановился, остановился и посмотрел на Джея, и я совершил грех из всех грехов: я ухаживал за своим ребенком. Я сказал: ”Ты думаешь, что родился не в том теле? ""

Джей в подростковом возрасте призналась, что была лесбиянкой, и его родители попросили его молчать. Их работа зависела от их имиджа добрых христиан. “Ты знаешь, что это сделает с работой твоего отца”, - вспоминает Линдси. “Нам просто нужно было сохранить это в тайне. Нет причин говорить о сексе или сексуальности ”.