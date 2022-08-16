Финляндия в 10 раз сокращает количество виз для граждан России

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что у страны есть готовый план по ограничению количества туристических виз, выдаваемых гражданам России.

"Финляндия в последнее время стала транзитной страной. Путешественники направляются в аэропорт Хельсинки-Вантаа, чтобы лететь дальше. Это воспринимается как обход ограничений на поездки", - признал глава МИД в утренней программе телеканала Yle.

Хаависто подчеркнул, что необходимо общее решение ЕС в вопросе виз для россиян. Странами, выдающими наибольшее количество шенгенских виз, являются Греция, Италия и Испания. Премьер-министр добавил, что именно по визам, выданным в этих странах, россияне едут через Финляндию в Европу.

В настоящее время МИД Финляндии выдает россиянам около 1000 виз в день. В июле власти Финляндии и России сняли ограничения, связанные с коронавирусом, связанные с трансграничным движением. До пандемии она была на уровне 3-6 тысяч ежедневно. Теперь Финляндия готова выдавать виз в 10 раз меньше.

Немецкий канцлер Олаф Шольц был против введения ограничений на визы для россиян.