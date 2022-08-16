Подоляк: количество диверсий армии Украины в Крыму будет нарастать

Советник Зеленского Михаил Подоляк прогнозирует увеличение количестве диверсий ВСУ на территории крымского полуострова.

16 августа представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ будет интенсифицировать количество диверсий со взрывами на территории Крыма.

По словам Подоляка, его прогноз основывается на том, что специальная военная операция армии России на территории Украины длится уже значительный период времени.

Михаил Подоляк уверен, что украинские войска будут лишь набирать обороты при осуществлении ответных боевых действий в отношении России.