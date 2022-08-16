Рогов: ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами в Запорожской АЭС
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что армия Украины осуществила новый обстрел территории АЭС в Запорожье.
Вечером вторника глава совета временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новый пост в соцсетях, сообщив, что вооруженные силы Украины нанесли несколько десятков ударов по системе охлаждения Запорожской АЭС.
По словам Рогова, ВСУ выпустили около двадцати снарядов из тяжёлых вооружений по атомной электростанции в Энергодаре лишь за текущие сутки, однако подобные обстрелы уже осуществлялись украинской армией ранее.
Также Владимир Рогов утверждает, что снаряды войск Украины задели контейнеры с ядерными отходами, расположенными на территории АЭС в Запорожье.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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