Гутерриш, Эрдоган и Зеленский обсудят продуктовую сделку с Россией во Львове
Генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский проведут переговоры во Львове 18 августа.
16 августа пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в четверг во Львове пройдёт встреча главы организации Антониу Гутерриша, турецкого президента Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.
По словам Дюжаррика, Гутерриш, Эрдоган и Зеленский намереваются обсудить продуктовую сделку с Россией и снятие ограничений с поставок российской сельскохозяйственной продукции в другие государства мира.
При этом Стефан Дюжаррик подчеркнул, что эта тема станет одной из многочисленных на грядущих переговорах между лидерами Украины, Турции и ООН.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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