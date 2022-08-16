TAC: Зеленский заставляет США признать Россию спонсором терроризма

Публицист Даг Бэндоу написал статью для газеты The American Conservative, в которой раскритиковал Зеленского за попытку заставить США признать Россию спонсором террора.

В статье для The American Conservative Даг Бэндоу пишет, что Соединённым Штатам невыгодно признавать Россию террористическим государством, поскольку она им попросту не является, в то время как сами США за несколько столетий развязали множество войн.

По мнению Бэндоу, Владимир Зеленский умоляет Вашингтон признать Россию государством-спонсором терроризма исходя исключительно из своих корыстных побуждений.

Даг Бэндоу уверен, что Зеленский намерен воевать с Россией до последнего украинца и хочет обязать США поддерживать ВСУ в боевых действиях.