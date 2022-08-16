Дюжаррик: ООН остались довольны переговорами Гутерриша и Шойгу по зерновой сделке

Советник Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек ООН доволен итогами своих переговоров с Сергеем Шойгу.

Вечером 16 августа глава пресс-службы генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация довольна переговорами своего главы Антониу Гутерриша с министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне Шойгу и Гутерриш обсудили зерновую сделку с Украиной.

По словам Дюжаррика, в ходе вчерашних переговоров Антониу Гутерриш и Сергей Шойгу также коснулись темы экспорта российских продуктов питания на мировые рынки.

Оценивая беседу между Шойгу и Гутерришем в целом, Стефан Дюжаррик заявил, что считает её итоги "очень хорошими" и полезными для всех сторон переговоров.