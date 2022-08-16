МИД Финляндии анонсировал сокращение приёма заявок на шенген от россиян

Пресс-служба МИД Финляндии утверждает, что уже осенью Хельсинки вдвое сократят приём заявок на шенгенские визы от российских граждан.

Вечером 16 августа Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало открытый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что сегодня состоялось профильное заседание ведомства, посвящённое выдаче виз гражданам России.

По данным финского МИДа, высшие должностные лица страны приняли коллегиальное решение о сокращении числа выдаваемых россиянам виз в два раз.

При этом в Министерстве иностранных дел Финляндии подчеркнули, что соответствующие изменения вступят в силу не ранее наступления сентября.