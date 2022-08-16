МИД Финляндии анонсировал сокращение приёма заявок на шенген от россиян
Пресс-служба МИД Финляндии утверждает, что уже осенью Хельсинки вдвое сократят приём заявок на шенгенские визы от российских граждан.
Вечером 16 августа Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало открытый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что сегодня состоялось профильное заседание ведомства, посвящённое выдаче виз гражданам России.
По данным финского МИДа, высшие должностные лица страны приняли коллегиальное решение о сокращении числа выдаваемых россиянам виз в два раз.
При этом в Министерстве иностранных дел Финляндии подчеркнули, что соответствующие изменения вступят в силу не ранее наступления сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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