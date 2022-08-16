Минобразования Украины ввело понятия «рашизм» и «русский мир» в учебники истории
Министерство образования Украины представило обновленные учебники по истории для школьников страны.
Вечером четверга пресс-служба Министерства образования Украины сообщила, что с нового учебного года в украинских учебниках истории будут введены понятия "рашизм" и "русский мир", а также курс, посвящённый российско-украинскому противостоянию начиная с 2014 года.
Также Минобразования Украины подчёркивает, что в обновлённых учебниках истории украинским детям и подросткам будет предлагаться взгляд на Советский Союз как на страну имперского типа.
Кроме того, в отношении Крыма и республик Донбасса новые украинские учебники используют понятие-неологизм "присвоение суверенитета".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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