Минобразования Украины ввело понятия «рашизм» и «русский мир» в учебники истории

Министерство образования Украины представило обновленные учебники по истории для школьников страны.

Вечером четверга пресс-служба Министерства образования Украины сообщила, что с нового учебного года в украинских учебниках истории будут введены понятия "рашизм" и "русский мир", а также курс, посвящённый российско-украинскому противостоянию начиная с 2014 года.

Также Минобразования Украины подчёркивает, что в обновлённых учебниках истории украинским детям и подросткам будет предлагаться взгляд на Советский Союз как на страну имперского типа.

Кроме того, в отношении Крыма и республик Донбасса новые украинские учебники используют понятие-неологизм "присвоение суверенитета".