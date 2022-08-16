Американский политический эксперт Даг Бэндоу прокомментировал отчаянные попытки Зеленского принудить США объявить РФ спонсором терроризма.

Во вторник, 16 августа 2022 года, политический обозреватель Даг Бэндоу написал колонку для американского журнала The American Conservative, в которой рассказал об очередной ошибке президента Украины Владимира Зеленского.

Бэндоу утверждает, что после многих не увенчавшихся успехом попыток спровоцировать США принять военное участие в спецоперации на Украине, Зеленский начал принуждать Вашингтон признать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма, что означало бы прекращение любых отношений между Белым домом и Кремлём.

Главным упущением в плане главы киевского режима, по мнению американского журналиста, является то, что Соединённые Штаты не пойдут на такие меры, ведь Россия не является спонсором терроризма.