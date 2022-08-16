Зеленский встретится с Эрдоганом и генсеком ООН Гуттеришем 18 августа во Львове

В этот четверг, 18 августа Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает информационное агентство AFP.

"По приглашению президента Владимира Зеленского генсек в четверг прибудет во Львов для участия в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины, - сообщил агентству пресс-секретарь Гутерриша.

о итогам встречи Генеральный секретарь ООН посетит Одессу и отправится в Турцию.

Темой переговоров станет, в том числе напряженная обстановка вокруг Запорожской АЭС. Антониу Гутерриш уже призвал к прекращению военных действий вокруг электростанции.

5 августа Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Позже СМИ во главе с The Washington Post сообщили, что Россия обратилась к Турции за помощью в обходе западных санкций. Встреча длилась около четырех часов.

Встреча лидеров России и Турции продлилась около четырех часов, а темами помимо конфликта в Украине были также конфликт в Нагорном Карабахе и напряженная ситуация вокруг Сирии.

Агентство Reuters сообщило после встречи, что Эрдоган и Путин подчеркнули готовность к углублению сотрудничества между своими странами, «несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.