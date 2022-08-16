МИД РФ: Киев не ручается за безопасность делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Пресс-служба МИД России утверждает, что официальный Киев не может дать гарантий безопасности делегации МАГАТЭ, которая хочет посетить АЭС в Запорожской области.

Поздно вечером 16 августа пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что правительство Украины не может дать гарантии создания безопасного маршрута для проезда делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

При этом официальные представители украинского правительства действительно не выступали с заявлениями о создании коридора для безопасного проезда членов МАГАТЭ в АЭС в Запорожье.

В пресс-релизе российского МИДа подчёркивается, что ранее сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии утверждал, что ядерной безопасности Запорожской АЭС ничто не угрожает.