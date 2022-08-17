Ивана Трамп ушла с инаугурации Дональда Трампа, поскольку ей не понравилось ее место
По информации издания New York, бывшая жена Дональда Трампа Ивана покинула церемонию его инаугурации в 2017 году, поскольку была в шоке от отведенного ей места.
Массимо Гарджиа, который познакомил Ивану с ее четвертым мужем, Россано Рубиконди, сказал нью-йоркскому журналу Intelligencer, что она была не в восторге от рассадки гостей на церемонии.
Газета New York Post в то время сообщила, что Ивана рано покинула инаугурационные торжества, чтобы не видеться с Марлой Мейплс, которая была замужем за Трампом с 1993 по 1999 год.
Издание со ссылкой на собственные источники написало, что Ивана планировала выйти и отпраздновать после приведения Трампа к присяге, но когда узнала, что Марла собирается это, отказалась от идеи и ушла.
Во время первой президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году он столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах от более двух десятков женщин.
Ивана опровергла сообщения о том, что она обвинила своего бывшего мужа в изнасиловании во время их спорного развода.
В интервью CNN она заявила, что они с Дональдом Трампом – лучшие друзья. Она напомнила, что они воспитали троих детей, которыми очень гордятся, а также пожелала удачи Дональду в президентской кампании.
Ивана, которая умерла в прошлом месяце после падения в своем доме в Нью-Йорке, была известна своим общительным характером и стала одной из самых узнаваемых фигур в нью-йоркском обществе.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Трампу может грозить до 33 лет тюрьмы, если его признают виновным в нарушении федеральных законов
Бывший президент Дональд Трамп может получить до 33 лет тюрьмы, если ему будет предъявлено обвинение и он будет признан виновным в нарушении трех федеральных законов после обыска ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго.Подробнее...
-
Евросоюз планирует помочь богатому газом Мозамбику бороться с исламистами
Евросоюз планирует пятикратное увеличение финансовой поддержки африканской военной миссии в Мозамбике, поскольку атаки исламистов угрожают газовым проектам, призванным уменьшить зависимость ЕС от российских энергоресурсов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Германия заключила соглашение с поставщиками газа, чтобы обеспечить запасы в хранилищах
Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации
Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные эффекты употребления белого риса
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»