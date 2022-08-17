Ивана Трамп ушла с инаугурации Дональда Трампа, поскольку ей не понравилось ее место

По информации издания New York, бывшая жена Дональда Трампа Ивана покинула церемонию его инаугурации в 2017 году, поскольку была в шоке от отведенного ей места.

Массимо Гарджиа, который познакомил Ивану с ее четвертым мужем, Россано Рубиконди, сказал нью-йоркскому журналу Intelligencer, что она была не в восторге от рассадки гостей на церемонии.

Газета New York Post в то время сообщила, что Ивана рано покинула инаугурационные торжества, чтобы не видеться с Марлой Мейплс, которая была замужем за Трампом с 1993 по 1999 год.

Издание со ссылкой на собственные источники написало, что Ивана планировала выйти и отпраздновать после приведения Трампа к присяге, но когда узнала, что Марла собирается это, отказалась от идеи и ушла.

Во время первой президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году он столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах от более двух десятков женщин.

Ивана опровергла сообщения о том, что она обвинила своего бывшего мужа в изнасиловании во время их спорного развода.

В интервью CNN она заявила, что они с Дональдом Трампом – лучшие друзья. Она напомнила, что они воспитали троих детей, которыми очень гордятся, а также пожелала удачи Дональду в президентской кампании.

Ивана, которая умерла в прошлом месяце после падения в своем доме в Нью-Йорке, была известна своим общительным характером и стала одной из самых узнаваемых фигур в нью-йоркском обществе.