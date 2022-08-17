Командующий американским флотом призвал оспорить запуск Китаем ракет над Тайванем, чтобы это не стало нормой

Командующий седьмым флотом вице-адмирал Карл Томас заявил, что запуск Китаем ракет вблизи Тайваня должен быть оспорен, иначе такие действия станут нормой.

Во время круглого стола для прессы в Сингапуре адмирал раскритиковал действия Китая как «безответственные».

Он подчеркнул, что сближение китайских самолетов с американскими в Тихом океане и запуск осветительных ракет – небезопасные и непрофессиональные решения.

Томас сказал, что безответственно запускать ракеты над Тайванем в международные воды, где проходят судоходные пути, где действует свободное судоходство.

Седьмой флот, которым командует Томас, базируется в Йокосуке, в Япония. Он является крупнейшим из всех американских передовых флотов, насчитывающим до 70 кораблей и 150 самолетов.

Китайские учения с боевыми стрельбами затронули судоходные пути в Тайваньском проливе, по которым проходят суда с заводов в Китае, Японии и Южной Корее, чтобы попасть на западные рынки.

Повышенная военная активность побудила Тайвань предупредить суда о поиске альтернативных маршрутов.

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что несколько из этих ракет пролетели прямо над Тайванем, хотя ни Пекин, ни Тайбэй еще не подтвердили это официально. Между тем министерство обороны Японии заявило, что обнаружило четыре ракеты, пролетевшие над Тайванем.