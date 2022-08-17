Евросоюз планирует помочь богатому газом Мозамбику бороться с исламистами
Евросоюз планирует пятикратное увеличение финансовой поддержки африканской военной миссии в Мозамбике, поскольку атаки исламистов угрожают газовым проектам, призванным уменьшить зависимость ЕС от российских энергоресурсов.
Нехватка энергоносителей усилила борьбу Европы за газ у северного побережья Мозамбика, где западные нефтяные компании планируют построить крупный терминал сжиженного природного газа.
Этот шаг также связан с тем, что Запад стремится противостоять влиянию России и Китая в южноафриканской стране.
Три года назад российская частная военная фирма «Вагнер» вывела большую часть своих сил после череды поражений от исламистских боевиков.
Мозамбик с 2017 года борется с боевиками, связанными с «Исламским государством», в своей самой северной богатой газом провинции Кабу-Делгаду, недалеко от проектов СПГ стоимостью в миллиарды долларов.
Южноафриканская военная миссия и отдельное вмешательство войск из Руанды смогли сдержать распространение боевиков с момента их развертывания в прошлом году.
Но ситуация остается нестабильной, и Евросоюз планирует выделить 15 млрд евро для миссии Сообщества развития юга Африки.
Предложение нуждается в поддержке 27 правительств ЕС, чьи военные эксперты должны провести очередную встречу 25 августа.
Опубликовано: Светлана Репина
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