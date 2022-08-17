Трампу может грозить до 33 лет тюрьмы, если его признают виновным в нарушении федеральных законов

Бывший президент Дональд Трамп может получить до 33 лет тюрьмы, если ему будет предъявлено обвинение и он будет признан виновным в нарушении трех федеральных законов после обыска ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Ордер на обыск показал, что федеральные власти искали доказательства, чтобы выяснить, нарушил ли Трамп Закон о шпионаже, который предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет.

Министерство юстиции также расследует, нарушил ли Трамп два других уголовных закона, пытаясь скрыть или удалить записи, что влечет за собой тюремное заключение на срок до трех лет.

Попытки повредить, изменить или фальсифицировать записи наказываются тюремным заключением на срок до трех лет.

Бывшему президенту пока не предъявлено обвинение ни в одном из этих преступлений. Но Трамп окажется в серьезной юридической опасности, если министерство юстиции найдет больше доказательств того, что он нарушил эти законы.

Бывший помощник независимого адвоката в «Иран-контрас» Джон К. Барретт говорит, что если Трампу будет предъявлено обвинение и он будет осужден за эти преступления, продолжительность его тюремного заключения, будет зависеть от типа доказательств, представленных прокуратурой.

На прошлой неделе ФБР забрало 11 комплектов секретных документов после обыска на курорте Мар-а-Лаго.

Но тот факт, что ФБР провело обыск в Мар-а-Лаго, не означает, что министерство юстиции официально предъявит обвинения Трампу.