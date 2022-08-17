Близкий соратник Папы Франциска кардинал Кюлле предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

Кардинал Марк Кюлле, бывший архиепископ Квебека и близкий соратник Папы Франциска, был обвинен в сексуальных домогательствах.

Кроме него в списке значатся еще 87 священнослужителей и сотрудников этой епархии. Коллективный иск подписали более 100 человек. атикан никак не комментирует этот вопрос. Кюлле возглавляет Дикастерию епископов

Коллективный иск, подписанный более чем 100 жертвами сексуального насилия, был подан во вторник в Верховный суд Канады. Документ касается 88 человек — священников и других лиц, работающих в Квебекской епархии, сообщают Global News и Canadian CNC News .

Один из них - Марк Кюлле, близкий соратник и один из возможных преемников Папы Франциска (ранее также упоминался как один из фаворитов после отставки Бенедикта XVI). В Ватикане он является префектом Дикастерии епископов и председателем Папской комиссии по Латинской Америке.

Согласно выводам журналистского расследования, одна из женщин, фигурирующая в иске как "Ф", обвиняет Кюлле в домогательствах. Это произошло когда в 2008-2010 годах, будучи 23-летней девушкой, она проходила стажировку в епархии в качестве мирянина-пастырского работника.

По ее словам, в то время Кюлле делал в ее сторону двусмысленные жесты.

"Он схватил меня, а потом… скользил руками все ниже и ниже по моей спине. Я чувствовала себя затравленной. Он становился все более навязчивым — настолько, что я перестала участвовать в мероприятиях с его участием. Я старалась максимально избегать его присутствия", - добавила она.

Показания женщины были приобщены к судебным документам.

"Ф" решила подать жалобу на архиепископа в 2020 году, когда она посещала тренинг по сексуальным домогательствам. Она поняла тогда, что действия священнослужителя неприемлема.

Женщина описала свой опыт общения с кардиналом в письме Папе Франциску в январе 2021 года, а месяц спустя ей сообщили, что Папа поручил Жаку Серве расследовать ее дело.

Женщине до сих пор не сообщили об итогах расследования дела Кюлле. Ватикан до сих пор не рассматривал обвинения против священнослужителя.