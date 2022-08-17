Зеленский объяснил, почему не предупредил население Украины о готовящейся российской спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в интервью The Washington Post, почему власти не предупредили граждан о готовящейся российской военной спецоперации.

Владимир Зеленский рассказал в интервью The Washington Post о предупреждениях, которые украинские власти получали от американцев и сообщений из других стран еще в октябре 2021 года перед российской военной специальной операцией.

"Я не мог сказать им: "Послушайте, вы должны начать готовить людей прямо сейчас и говорить им, что они должны экономить деньги и делать запасы еды. Если бы мы сообщили об этом, мы бы теряли 7 миллиардов долларов в месяц с октября прошлого года, а россияне Украину захватили бы за три дня", - заявил президент Украины, объясняя, почему население не было предупреждено.

Зеленский уверяет, что украинцы получали. Он также сообщает, что западные спецслужбы посоветовали ему увести свою семью.

"Я им сказал: "Как вы себе это представляете? Я увезу свою семью, а люди просто останутся здесь? Я не мог этого сделать". Наша земля - ​​единственное, что у нас есть. Мы останемся здесь вместе. А потом случилось то, что случилось", — вспоминает Зеленский в интервью The Washington Post.