Британский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство России

Минобороны России заявило в понедельник, 15 августа, что Великобритания подала заявку на полет над Российской Федерации в районе мыса Святой Нос между Баренцевым и Белым морями.

Москва заявила, что расценила это действие как "преднамеренную провокацию" и что перед ее ВВС "была поставлена ​​задача предотвратить нарушение воздушного пространства Российской Федерации".

"Все возможные последствия этой преднамеренной провокации будет нести только Великобритания", - заявил официальный представитель правительства России Дмитрий Песков.

В заявлении министерства обороны Великобритании говорится, что полет Boeing RC-135 Rivet в понедельник был частью "штатной операции". Британцы добавили, что российский истребитель совершил "опасно близкий проход" над международными водами.

Между тем, Россия указывает, что задачей ее истребителя было "предотвратить нарушение воздушного пространства Российской Федерации".

В британском министерстве поясняют , что RC-135 "никогда" не входил в воздушное пространство России, а его экипаж поддерживал связь с российской гражданской авиадиспетчерской службой и действовал "безопасно и профессионально" на протяжении всего полета.

Маршрут якобы пролегал через Полярный круг над Норвежским и Баренцевым морями. После ее завершения самолет вернулся на базу в Великобритании.