Макрон и Зеленский выступают за «безопасность» Запорожского завода

Лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский проинформировал своего коллегу о "ситуации на линии фронта" боевых действий, которая включает вышеупомянутый завод, как он объяснил в своем аккаунте в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выразил свою "озабоченность" по поводу угрозы, которую представляет присутствие российских войск на Запорожской атомной электростанции, месте того, что президент Украины Владимир Зеленский считает "ядерным терроризмом".

Макрон, со своей стороны, предупредил о риске, который "присутствие" и "действия" российских войск представляют для безопасности ядерных объектов, и потребовал их вывода, говорится в заявлении Елисейского дворца. Он также поддержал направление "как можно скорее" миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы должны усилить санкции против России", - добавил он, не вдаваясь в дальнейшие подробности, но на фоне просьбы к ЕС наложить вето на российские туристические визы.