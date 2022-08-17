Bloomberg: Зеленский, Эрдоган и Гутерриш встретятся в 18 августа на Украине

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган соответственно, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретятся в этот четверг в украинском городе Львов, сообщили в Организации Объединенных Наций.

Среди аспектов Анкара рассчитывает обсудить формулы для прекращения конфликта и поговорить о механизме, созданном для экспорта зерна с украинской территории, сообщает турецкое информационное агентство Anatolia.

После своей первой остановки во Львове Гутерриш отправится в Одессу, один из трех пунктов вывоза украинского зерна.

Только в этот вторник первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) для экспорта зерна, покинуло Украину благодаря соглашению между Киевом и Москвой при посредничестве ООН и Турции.

Гутерриш затем отправится в Стамбул, чтобы посетить "на месте" координационный центр, в котором рассматривается соглашение об экспорте. ООН считает это ключевым фактором смягчения последствий войны на Украине для глобальной продовольственной безопасности.