Маск заявил, что хочет приобрести футбольный клуб Манчестер Юнайтед в своих соцсетях

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что намерен купить один из самых успешных футбольных клубов "Манчестер Юнайтед".

Владелец компаний "Tesla" и "SpaceX", мега успешный американский предприниматель Илон Маск сообщил о намерении купить известный во всём мире английский футбольный клуб "Manchester United". 

Об этом знаменитый миллиардер написал в запрещённой сегодня в России социальной сети: "Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите".

Таким образом самый богатый человек в мире дал комментарии относительно другой своей публикации, посвящённой политическим взглядам предпринимателя. 

Клуб "Manchester United" был создан аж в 1878 году, а в настоящее время спортивная структура носит статус одного из самых успешных футбольных клубов в мире.  

Сейчас клуб принадлежит американскому семейству Глейзеров.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 