Маск заявил, что хочет приобрести футбольный клуб Манчестер Юнайтед в своих соцсетях

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что намерен купить один из самых успешных футбольных клубов "Манчестер Юнайтед".

Владелец компаний "Tesla" и "SpaceX", мега успешный американский предприниматель Илон Маск сообщил о намерении купить известный во всём мире английский футбольный клуб "Manchester United".

Об этом знаменитый миллиардер написал в запрещённой сегодня в России социальной сети: "Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите".

Таким образом самый богатый человек в мире дал комментарии относительно другой своей публикации, посвящённой политическим взглядам предпринимателя.

Клуб "Manchester United" был создан аж в 1878 году, а в настоящее время спортивная структура носит статус одного из самых успешных футбольных клубов в мире.

Сейчас клуб принадлежит американскому семейству Глейзеров.