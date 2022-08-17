Маск заявил, что хочет приобрести футбольный клуб Манчестер Юнайтед в своих соцсетях
Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что намерен купить один из самых успешных футбольных клубов "Манчестер Юнайтед".
Владелец компаний "Tesla" и "SpaceX", мега успешный американский предприниматель Илон Маск сообщил о намерении купить известный во всём мире английский футбольный клуб "Manchester United".
Об этом знаменитый миллиардер написал в запрещённой сегодня в России социальной сети: "Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите".
Таким образом самый богатый человек в мире дал комментарии относительно другой своей публикации, посвящённой политическим взглядам предпринимателя.
Клуб "Manchester United" был создан аж в 1878 году, а в настоящее время спортивная структура носит статус одного из самых успешных футбольных клубов в мире.
Сейчас клуб принадлежит американскому семейству Глейзеров.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Avia.pro: РСЗО Himars сделали сокрушительные ракетные удары по Первомайску в Луганской области
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
KP.RU: Хаматову могут депортировать из Латвии на родину
Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации