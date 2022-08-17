Володин заявил о невозможности развития глобальной экономики без России
Спикер Госдумы РФ Володин отметил неэффективность антироссийских санкций, которые нанесли больше урона США и Евросоюзу.
В среду, 17 августа 2022 года, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал изменения прогнозов аналитиков касательно ВВП России и западных стран.
Володин отметил, что в отличии от ухудшения прогнозов показателя валового внутреннего продукта для США и Европейского союза, ожидания по ВВП РФ заметно улучшаются, что является очередным доказательством провальности антироссийских санкций Запада.
Таким образом российский политик пришёл к выводу, что санкции направленные против России в большей мере нанесли удар по странам, которые вводили соответствующие ограничения, что в свою очередь свидетельствует о том, что попытки убрать Российскую Федерацию с мировой арены лишь замедляют процесс развития мировой экономики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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