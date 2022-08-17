KP.RU: Хаматову могут депортировать из Латвии на родину
Глава Украины Владимир Зеленский обратился к европейским государствам с просьбой "гнать" россиян. Предложение пришлось по нраву прибалтам, которые не намерены более продлевать россиянам вид на жительство за редким исключением.
Известная российская актриса Чулпан Хаматова может быть депортирована в РФ. 8 лет назад знаменитость приобрела особняк под Ригой и тогда же получила вид на жительство в Латвии.
На чужбине артистка устроилась в Новый Рижский театр, также звезда сцены и экрана гастролирует по городам Европы. Есть вероятность, что Хаматовой придётся вернуться на родину.
Недавно украинский лидер Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой выгнать всех россиян, перебравшихся за границу.
Власти Прибалтики данную идею восприняли с большим энтузиазмом.
Позднее появилась информация, что Латвия больше не будет продлевать вид на жительство (ВЖН) россиянам за редким исключением, а также рассчитывает запретить въезд в государство жителям России по шенгенским визам.
Такое решение было озвучено премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем: "ВЖН россиянам в будущем будут продлевать лишь в редких случаях. Власти страны примут окончательное решение в ближайшие дни".
Так, Хаматову вместе с её тремя дочерьми могут депортировать обратно в Россию. Выход у неё только один - выйти замуж за иностранца.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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KP.RU: Хаматову могут депортировать из Латвии на родину
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