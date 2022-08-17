KP.RU: Хаматову могут депортировать из Латвии на родину

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к европейским государствам с просьбой "гнать" россиян. Предложение пришлось по нраву прибалтам, которые не намерены более продлевать россиянам вид на жительство за редким исключением.

Известная российская актриса Чулпан Хаматова может быть депортирована в РФ. 8 лет назад знаменитость приобрела особняк под Ригой и тогда же получила вид на жительство в Латвии.

На чужбине артистка устроилась в Новый Рижский театр, также звезда сцены и экрана гастролирует по городам Европы. Есть вероятность, что Хаматовой придётся вернуться на родину.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой выгнать всех россиян, перебравшихся за границу.

Власти Прибалтики данную идею восприняли с большим энтузиазмом.

Позднее появилась информация, что Латвия больше не будет продлевать вид на жительство (ВЖН) россиянам за редким исключением, а также рассчитывает запретить въезд в государство жителям России по шенгенским визам.

Такое решение было озвучено премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем: "ВЖН россиянам в будущем будут продлевать лишь в редких случаях. Власти страны примут окончательное решение в ближайшие дни".

Так, Хаматову вместе с её тремя дочерьми могут депортировать обратно в Россию. Выход у неё только один - выйти замуж за иностранца.