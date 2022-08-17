ФАН: экс-депутат Госдумы Худяков раскритиковал Собчак за то, что та назвала Латвию родной
Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков подверг жёсткой критике действия журналистки, ведущей ТВ и блогера Ксении Собчак за её слова о "родной" Юрмале. Политик напомнил о позиции латвийцев.
Экс-депутат Государственной думы России Роман Худяков нелестно высказался в адрес журналистки и ведущей Ксении Собчак за то, что та назвала Латвию родной страной.
Политик напомнил о политических убеждениях латвийцев.
Критику на голову Собчак Худяков обрушил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"И потом мы же все прекрасно представляем себе моральные и этические качества госпожи Ксении Собчак, которая готова ради хайпа и денег буквально на все. Ну, не испытывает человек отвращения к месту, где в 2014 году в самом деле вела "Новую волну". И к Латвии тоже, несмотря на их политические заявления".
Общественный деятель убеждён, что большая часть его соотечественников никогда не назовёт Латвию родной.
Также бывший депутат Госдумы не забыл напомнить о фотографиях Ксении с оградой в Вашингтоне. Политик не исключает, что журналистка и Америку считает родной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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