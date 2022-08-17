Шахназаров объявил, на кого работает Макаревич за рубежом, в своём шоу Полный абзац
Писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров в эфире собственного Ютуб-шоу "Полный абзац" заявил, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич работает на иностранную публику.
Известный российский журналист и блогер Михаил Шахназаров заявил, что отечественный исполнитель Андрей Макаревич теперь работает на иностранную публику.
Макаревич отбыл за рубеж вскоре после объявления о запуске спецоперации РФ на Донбассе. Музыкант выступил против действий российских властей в этом вопросе.
Звезда сцены отменил все свои выступления в российском государстве и в настоящее время радует концертами только публику за рубежом.
Шахназаров поделился информацией по поводу в эфире шоу "Полный абзац": "Он работает на израильскую, украинскую, прибалтийскую и молдавскую публику".
Музыкант пребывает сейчас на территории Израиля в своём доме вместе с молодой женой и маленьким сыном, который появился на свет в конце марта текущего года.
Макаревич ездит с гастролями по Европе и Америке, не спеша возвращаться в родное государство.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
NI: Китайские заводы закрываются из-за засухи на гидроэнергетике
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
КП: Долина сообщила, что снимается в откровенных фотосессиях в свои 66 лет
Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации