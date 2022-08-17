Шахназаров объявил, на кого работает Макаревич за рубежом, в своём шоу Полный абзац

Писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров в эфире собственного Ютуб-шоу "Полный абзац" заявил, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич работает на иностранную публику.

Известный российский журналист и блогер Михаил Шахназаров заявил, что отечественный исполнитель Андрей Макаревич теперь работает на иностранную публику.

Макаревич отбыл за рубеж вскоре после объявления о запуске спецоперации РФ на Донбассе. Музыкант выступил против действий российских властей в этом вопросе.

Звезда сцены отменил все свои выступления в российском государстве и в настоящее время радует концертами только публику за рубежом.

Шахназаров поделился информацией по поводу в эфире шоу "Полный абзац": "Он работает на израильскую, украинскую, прибалтийскую и молдавскую публику".

Музыкант пребывает сейчас на территории Израиля в своём доме вместе с молодой женой и маленьким сыном, который появился на свет в конце марта текущего года.

Макаревич ездит с гастролями по Европе и Америке, не спеша возвращаться в родное государство.