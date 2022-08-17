Киев делает угрожающие заявления в отношении Крыма «по графику» из США

Заместитель председателя Городского совета Крыма Владимир Бобков сообщил, что украинское руководство делает угрожающие заявления относительно полуострова «по графику» из США.

Владимир Бобков заявил, что правительство Украины пытается работать сразу на три аудитории — российскую, украинскую и западную. При этом, очевидно, что все заявления делаются строго по методичкам, которые приходят из-за океана (из США).

Бобков отметил, что все заявления Киева в отношении Крыма делаются «даже по календарному графику». Подобными заявлениями Киев пытается сдержать «панические настроения в стране», так как «фронт в Донбассе трещит по швам».

Зампред Горсовета Крыма напомнил, что считавшийся «неприступной крепостью Мариуполь пал» и «похожая участь ждет укреплявшиеся восемь лет Авдеевку, Пески, Марьинку и другие населенные пункты». Поэтому угрожающие заявления в отношении Крыма вполне объяснимы.

Ранее Бобков сообщил, что новые высказывания украинской стороны о планах уничтожения Крымского моста — «фантастические бредни». По мнению политика, заявления подобного формата рассчитаны исключительно на психологическую повестку.