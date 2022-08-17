Жена звезды "Списка на миллион долларов" обвинена в домашнем насилии
Жена Браво из списка на миллион долларов: Мэтт Альтман из Лос-Анджелеса был арестован ранее в этом месяце.
Жена агента “Million Dollar Listing Los Angeles” Мэтта Альтмана была арестована за уголовное преступление в отношении домашнего насилия в начале этого месяца, эксклюзивно узнала шестая страница.
Впоследствии 40-летняя Джоанна была помещена в тюрьму в Ван-Найсе, штат Калифорния, в 9:30 вечера, согласно листу бронирования Департамента шерифа Лос-Анджелеса. Ее отпустили около 4:30 утра на следующий день.
Когда его спросили об инциденте, 44-летний Мэтт рассказал на шестой странице New York Post, которая первой сообщила об аресте, что отец Джоанны недавно умер от COVID-19, который "был абсолютно разрушительным для нее и всей нашей семьи".
Опубликовано: Ангелина Крент
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