Посольство РФ в Ереване заявило о непричастности России к трагедии в «Сурмалу»

Российское посольство в Ереване утверждает, что Россия не имеет отношения ко взрыву и пожару в армянском торговом центре "Сурмалу".

17 августа пресс-служба посольства России в Армении сообщила, что армянские СМИ злонамеренно обвиняют Москву в причастности ко взрыву в торгово-развлекательном центре "Сурмалу" в Ереване.

По данным российского посольства, распространяемая армянскими журналистами информация о причастности России ко взрывам в "Сурмалу" не соответствует действительности.

Также посольство РФ в Ереване напомнило, что российские специалисты помогали армянскому МЧС разбирать завалы на месте взрыва с первых минут трагедии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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