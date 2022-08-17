Посольство РФ в Ереване заявило о непричастности России к трагедии в «Сурмалу»
Российское посольство в Ереване утверждает, что Россия не имеет отношения ко взрыву и пожару в армянском торговом центре "Сурмалу".
17 августа пресс-служба посольства России в Армении сообщила, что армянские СМИ злонамеренно обвиняют Москву в причастности ко взрыву в торгово-развлекательном центре "Сурмалу" в Ереване.
По данным российского посольства, распространяемая армянскими журналистами информация о причастности России ко взрывам в "Сурмалу" не соответствует действительности.
Также посольство РФ в Ереване напомнило, что российские специалисты помогали армянскому МЧС разбирать завалы на месте взрыва с первых минут трагедии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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