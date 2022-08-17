American Airlines: фотографа обвинили в угрозе взрыва в полете

Неопознанный фотограф-любитель подает в суд на American Airlines за клевету, незаконное лишение свободы и эмоциональный стресс.

В какой-то момент женщина поделилась своими опасениями по поводу пассажира-мужчины с бортпроводниками, которые, как говорится в иске, не предприняли никаких попыток поговорить с истцом или пересадить пассажира на новое место. Иск требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов США от имени неустановленного истца.

Когда самолет приземлился в аэропорту Ла Гуардиа, истец достал из сумки фотоаппарат, чтобы сфотографировать горизонт Нью-Йорка, и в этот момент женщина, которая снова пересела на другое место, якобы начала кричать: “Не делай этого!” и “Мы мертвы!” на языке man.

“Пилоты и бортпроводники усилили, приукрасили и еще больше преувеличили нереальную и сфабрикованную угрозу”, - говорится в документе. “Ответчики и их сотрудники, подрядчики и агенты вызвали массовую истерию, которая неслыханно и без каких-либо доказательств нанесла ущерб [истцу]”.