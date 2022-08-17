Анджелина Джоли защищает афганских женщин через год после захвата власти талибами

"Я уверена, что это не последняя глава", - написала Анджелина Джоли в статье TIME, в которой подробно описала ужасы, с которыми женщины в Афганистане продолжают сталкиваться после захвата власти Талибами в августе прошлого года.

Через год после вывода американских войск и захвата страны талибами 47-летняя лауреат премии "Оскар" написала статью для TIME об ужасах, с которыми афганские женщины продолжают сталкиваться при деспотичном режиме.

Джоли назвала прогресс афганских женщин за последние два десятилетия "ярким светом в годы продолжающегося насилия и страданий для народа Афганистана", отметив, что эти достижения "были отменены с невообразимой скоростью".

К концу августа 2020 года США помогли 122 000 человек, в том числе 5400 американцев, эвакуироваться из Афганистана на фоне захвата власти талибами, что было названо "крупнейшей воздушной переброской" в военной истории США.