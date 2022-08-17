Российские военные корабли проекта 22160 оснастят ракетами «Клаб» и «Ресурс»

Глава компании по производству кораблей "Ак Барс" Ренат Мистахов рассказал о вооружениях, которые поступят на баланс российских военных судов из проекта 22160.

17 августа генеральный директор корабельностроительной фирмы "Ак Барс" Ренат Мистахов публично заявил, что на российских патрульных судах класса 22160 будут установлены ракеты "Клаб" и зенитные пусковые комплексы типа "Ресурс".

Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация о том, что корабли проекта 22160 более не будут запускаться в серийное производство, однако Ренат Мистахов утверждает, что данная информация в корне не соответствует действительности.