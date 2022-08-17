МИД Финляндии: Хельсинки не будут аннулировать шенгенские визы россиян

Пресс-служба МИД Финляндии утверждает, что правительство страны не будет аннулировать визы, которые россияне уже получили.

Днём 17 августа пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии сообщила, что ведомство приняло решение не аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам.

Днём ранее МИД Финляндии также сообщал, что ведомство активирует программу по сокращению выдачи числа шенгенских туристических виз гражданам России.

Согласно предлагаемой программе, с сентября россияне смогут получать финские туристические визы лишь по понедельникам, в то время как в другие дни будут рассматриваться заявки граждан России на визу по важным причинам вроде поездки на похороны родственника.