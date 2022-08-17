Присцилла Пресли раскрывает новые секреты об Элвисе через 45 лет

Сегодня исполняется 45 лет со дня смерти музыкальной иконы Элвиса Пресли, и Присцилла Пресли делится совершенно новыми подробностями о короле.

Бывшая жена Пресли разорвала бомбу, рассказав о том, чем он не любил заниматься во время своей карьеры: классические фильмы об Элвисе Бич. Она сказала NBC "Today": "Он действительно хотел сниматься в серьезных фильмах".

Выступая из поместья Грейсленд, Присцилла рассказала о непреходящем наследии Элвиса, а также о новом биографическом фильме База Лурмана "Элвис", который был выпущен ранее этим летом.

Когда ее спросили о самой сложной части просмотра фильма, Присцилла поделилась своим разочарованием с менеджером Элвиса, полковником Томом Паркером, которого в фильме сыграл Том Хэнкс.