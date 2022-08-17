Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу о поставках оружия союзникам

Авторитетное издание Daily Express назвало «пугающим» заявление президента России Владимира Путина. Ранее российский лидер сообщил, что Москва будет поставлять современное оружие союзникам.

Западные страны многие годы пытаются помешать Ирану и Северной Кореи получить мощное российское вооружение. Однако теперь Путин недвусмысленно дал понять, что Россия готова «сблизиться с этими странами и снабдить их современным оружием».

Пока Запад не решается делать громких заявлений, однако вполне вероятно будет воспринимать реальные действий (а не слова), как провокацию с российской стороны. При этом пока неясно, что именно имел ввиду российский лидер под заявлением «самого широкого всестороннего развития военно-технического сотрудничества с союзниками и партнерами».

Говорить о предложении самых современных видов стрелкового вооружения и бронетехники с артиллерией это одно, а реальная заинтересованность Ирана и Северной Кореи — это совсем другое. Кроме того, если Иран действительно способен закупить российское оружие, то Северная Корея просто не имеет таких средств (особенно на боевую авиацию и беспилотные летательные аппараты).

При этом понятно, что большинство стран-союзников и партнеров Российской Федерации, довольно высоко оценивают возможности российского вооружения. В некоторых случаях оно превосходит зарубежные аналоги, которые еще и дороже. По состоянию на середину 2022 года, Россия поставила иностранным покупателям вооружение на сумму более 5,4 миллиардов долларов.