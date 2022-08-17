Первого мужа Бритни Спирс отправили в тюрьму за кражу

Обвинения не связаны с обвинением Джейсона Александра в мелком правонарушении за попытку сорвать свадьбу Спирс с Сэмом Асгари в июне.

Сообщается, что бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александер был помещен в Департамент исправительных учреждений округа Напа по двум обвинениям в совершении тяжких преступлений, связанных с предполагаемой кражей браслета в 2015 году.

Александр был переведен властями из тюрьмы Вентура в тюрьму округа Напа во вторник на основании ордера на арест за крупную кражу стоимостью более 400 долларов и покупку / получение украденного имущества, выданного в 2016 году, сообщает FOX 2 в районе залива.

По данным TMZ, Александр, который был печально известен тем, что был женат на "Токсичной" певице в течение 55 часов в 2004 году, предположительно украл браслет стоимостью 2000 долларов из дома в Напе.