Информационное агенство Reuters сообщает, что США осознают собственные провокационные действия в Тайване, отправляя туда все новую и новую делегацию «не последних лиц в правительстве».

Главная задача таких провокаций — отвлечь Китай от других геополитических задач. В частности, китайская сторона выступила против нового американского закона по субсидирования компаний, которые локализуют производство полупроводников. При этом, пока все внимание занято Тайванем, сделать с этим ничего невозможно — постановка препятствий требует огромных усилий и внимания.

Пока Китай занят «тайваньским вопросом», ряд международных партнеров может тихо отказаться от сотрудничества с государством. Риск начала военных действий чреват резкому обрывание сотрудничества или принуждению к выполнению военно-промышленных задач, что нравится далеко не многим (тем более, непонятно, на каких условиях это будет происходить).

При этом китайская сторона «многого не просит» от США. Всего лишь согласования делегаций на Тайвань, так как Китай считает остров своей провинцией, которая откололась в 1949 году после победы коммунистов на материковой части КНР. Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что администрация президента Джо Байдена должна была согласовать визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Тогда не было бы «столько шума».

Кроме всего прочего, визиты официальных американских лиц на Тайвань спровоцировали масштабные военные учения Китая у берегов острова. Некоторые эксперты считают, что это очень выгодно США, так как открывает возможности для шпионажа — посмотреть, какое оружие и техническое оснащение используют китайские военные.