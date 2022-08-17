Сергей Шойгу сказал, что теперь Крым не является безопасной территорией

Серия пожаров и взрывов превратила аннексированный Россией Крым из безопасной базы для дальнейшего вторжения в Украину в последнюю горячую точку, высветив предстоящие Москве вызовы в войне, которая приближается к полугодовой отметке.

Заявление британской военной разведки в среду о том, что “российские командиры, весьма вероятно, будут все больше обеспокоены очевидным ухудшением безопасности в Крыму, который функционирует как тыловая база для оккупации”.

Даже сама Россия признала, что это был “акт саботажа”, который вызвал взрывы и пожары во вторник на складе боеприпасов близ Джанкоя в некогда безопасном Крыму, что привело к хаосу, когда пришлось эвакуировать около 3000 человек.

Ярким напоминанием об уязвимости России в Крыму стали взрывы на складе под Джанкоем, которые все еще продолжались в среду.