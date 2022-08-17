КП: победитель передачи Битва экстрасенсов Максим Левин приговорён к 3 годам лишения свободы за мошенничество
Победитель телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Максим Левин получил 3 года колонии по статье за мошенничество.
Суд признал виновным участника и победителя 22-ого сезона "Битвы экстрасенсов" Максима Левина по статье за мошенничество, приговорив его к 3-ём годам лишения свободы.
Такую информацию сообщило популярное российское издание "Комсомольская правда".
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. По имеющимся данным, уже в период участия в "Битве экстрасенсов", Левин был объявлен в федеральный розыск.
Арестован победитель популярного телевизионного проекта в скором времени после получения статуэтки шоу.
О том, какое именно преступление совершил Левин, известно немного.
Несколько лет назад Левину было поручено приобрести сувениры, но тот решил "положить деньги в свой карман". Звезда экрана на эти цели получил внушительную сумму от бизнесменов из Китая.
Опубликовано: Наталья гончарова
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