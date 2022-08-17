Финнов могут обязать давать расписку о поддержке спецоперации при въезде в Россию

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов призвал владельцев автозаправок на границе с Финляндией «проявлять добрую волю и гражданскую позицию» и обязать финнов подписывать бумагу о поддержке СВО.

Иванов считает, что владельцы автозаправочных станций на границе с Финляндией должны проявить сильную гражданскую позицию и выдавать финнам бумагу, где они подписываются за поддержку спецоперации России в Украине и осуждают западные санкции.

По словам депутата, это будет достойным зеркальным ответом, так как Россия не готова подставлять вторую щеку. Он напомнил, что «подобные издевательства» над российскими гражданами есть в других странах, поэтому необходимо принять «адекватный зеркальные меры».

Ранее другой депутат Государственной думы РФ также заявил, что финны, которые въезжают на территорию страны за «дешевым бензином» должны поддержать специальную военную операцию в Украине и осудить санкции в отношении России.

16 августа 2022 года, правительство Финляндии официально заявило, что сократить количество выдаваемых туристических виз россиянам. В приоритете выдачи также будут отказывать заявителям, которые планируют посетить страну с целью учебы или работы.