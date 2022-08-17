Эстония запретит въезд в страну россиянам с визами Евросоюза

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу утверждает, что в страну прекратят пускать россиян с визами ЕС.

17 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что правительство страны приняло политическое решение не пускать россиян, которые обладают визами Европейского союза.

По словам Рейнсалу, теперь граждане России смогут попасть в Эстонию только в случае, если они обладают визой, выданной непосредственно Таллином.

При этом Урмас Рейнсалу отметил, что эстонские власти намереваются сокращать количество виз, которые будут выдаваться гражданам России.