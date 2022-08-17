ERR: Эстония прекратила пропуск фур из России на три месяца

Эстонский телеканал ERR утверждает, что Таллин запретил въезд российским фурам в Эстонию на три месяца.

17 августа телеканал ERR сообщил, что с завтрашнего дня эстонский город Нарва полностью прекратит пропуск крупногабаритных фур из России. Известно, что ограничение на пропуск российских фур будет действовать минимум 3 месяца.

При этом в ERR подчеркнули, что решение администрации Нарвы носит исключительно технический, а не политический характер, поскольку в городе будет происходить реконструкция улицы Тулевику.