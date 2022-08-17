Конгрессмены США призвали Байдена прекратить поддержку Украины

Конгрессмен-республиканец Пол Госар призвал правительство США прекратить поддержку Украины, что получило отклик среди других представителей Конгресса.

В среду вечером представитель Конгресса США от республиканской партии Пол Госар заявил, что команда Джо Байдена должна немедленно прекратить поддержку украинского государства в условиях его конфликта с Россией.

По мнению Госара, Байдену более не удастся уводить фокус внимания простых американцев с кризисов в США на проблематику боевых действий в Украине.

Примечательно, что заявление Пола Госара поддержали другие конгрессмены-республиканцы, среди которых Марджори Тейлор Грин и Томас Масси.